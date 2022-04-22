На Запоріжжі ворог штурмує Зелене Поле, але без успіху, – Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії. Зокрема у районі населеного пункту Зелене Поле.

Проте спроби штурму російських загарбників були безуспішними. Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

Читайте також Окупанти проводять тренування ППО неподалік українських кордонів, – Генштаб ЗСУ

Росія посилює угруповання

За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку ворог посилив свої угруповання через переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Також відомо, що батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та була виведена в район відновлення.

Нагадаємо, оборонці Запоріжжя за добу 20 квітня ліквідували 100 російських окупантів. Також вони знищили 2 ворожі танки та багато іншої техніки.

Вас може зацікавити, що Путін починає перебирати певні воєнні повноваження, – Денисенко: відео