У Запоріжжі впала російська ракета з 54 касетними зарядами: можуть здетонувати будь-коли

Росіяни обстрілювали Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К". В одній з ракет було одразу 54 касетні снаряди, які не розірвалися.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Російська ракета впала поруч з житловими будинками в Запоріжжі.

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Людей з навколишніх будинків евакуйовують

Кирило Тимошенко повідомив, що російська ракета впала в Шевченківському районі Запоріжжя поблизу 6 багатоповерхівок. Снаряди можуть розірватися будь-коли.

Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції,

– наголосив Тимошенко.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що зараз триває евакуація мешканців тих 6 будинків, які зараз перебувають під загрозою. Частина мешканців евакуювалась самостійно.

Тимчасова евакуація в Запоріжжі триватиме до завтра. Територія довкола будинків перебуває під охороною поліції.

Росіяни атакують Запоріжжя

Російська окупанти продовжують атакувати Запоріжжя. Сьогодні, 12 листопада, о 16:20 пролунала тривога, яка тривала 40 хвилин. Під час тривоги в місті чули звуки вибухів.

Після відбою секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що вибухи, які чули мешканці Запоріжжя – результат успішної роботи Сил протиповітряної оборони. Водночас посадовець закликав людей бути обережними, адже уламки ракет впали на територію міста.

Ймовірно, що ракета з касетними снарядами є однією з тих, які збили Сили ППО. Саме тому вона не розірвалася під час атаки.