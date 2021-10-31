У Запоріжжі ввели обмеження на проїзд в громадському транспорті: для кого вони діятимуть

На тлі погіршення епідемічної ситуації в "червоному" Запоріжжі ще більше посилили карантин. Мовиться про запровадження обмежень на проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, додавши протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС, яке пройшло 31 жовтня.

Читайте також Більш ніж половина областей України опинились у червоній зоні

Відтак, за його словами, З 1 листопада проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний лише для пасажирів, які:

матимуть COVID-сертифікати про щеплення однією чи двома дозами вакцини;

негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген;

довідку про одужання від коронавірусу.

Контролюватимуть дотримання правил у транспорті спільні мобільні групи.

Обмеження не стосуються дітей і підлітків віком до 18 років.

У Запоріжжі запровадили обмеження на проїзд у громадському транспорті / Фото Анатолія Куртєва

У Запоріжжі ввели обмеження на проїзд у громадському транспорті / Фото Анатолія Куртєва

Текст публікації Анатолія Куртєва:

Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний тільки тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією чи двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19.

Таке рішення було прийняте сьогодні на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя.

Додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада та не стосуються дітей і підлітків до 18 років.

Дотримання протиепідемічних обмежень у громадському транспорті буде контролюватися спільними мобільними групами.