Ремонтувала зубна фея: у Запоріжжі яму засипали зліпками щелеп – відео

У Хортицьому районі Запоріжжя "поремонтували" яму. Її засипали гіпсовими зліпками щелеп. Вони, ймовірно, належали одній зі стоматологічних клінік поблизу.

Наразі хто та навіщо це зробив, невідомо. Комунальники таку "латку" на дорозі не коментують.

До теми "Велике будівництво" у 2021 розширять: що відомо про плани Зеленського

Де зробили такий "ремонт"

Хортицький район Запоріжжя місцеві мешканці називають Бабуркою.

Це один із найвіддаленіших спальних районів із найскладнішою транспортною ситуацією.

Щодня жителі Бабурки мають проїжджати два мости через Дніпро.

Проте, ями на дорогах для Запоріжжя – проблема суцільна для всього міста.

Найчастіше проводять ямковий ремонт. Але таких "латок" ще не робили.

Прогресивний метод ремонту доріг щелепами в Запоріжжі: відео

Як на це відреагували в мережі

Варто зауважити, що крім відео в інстаграм-пабліку, ще й оголосили конкурс на найсмішніший коментар до цього відео.

Наприклад, ось декілька:

"Водії, чиї зуби залишилися в цих ямах";

"Зубна фея взялася за дороги";

"це все тому, що дороги нам коштують так само дорого, як і зуби".

Ще один курйоз Запізнився й показав середній палець: у Миколаєві чоловік влаштував перегони з трамваєм – відео