Ремонтувала зубна фея: у Запоріжжі яму засипали зліпками щелеп – відео

У Хортицьому районі Запоріжжя "поремонтували" яму. Її засипали гіпсовими зліпками щелеп. Вони, ймовірно, належали одній зі стоматологічних клінік поблизу.
Джерело:інстаграм "Це Запоріжжя"
Наразі хто та навіщо це зробив, невідомо. Комунальники таку "латку" на дорозі не коментують.
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Де зробили такий "ремонт"
- Хортицький район Запоріжжя місцеві мешканці називають Бабуркою.
- Це один із найвіддаленіших спальних районів із найскладнішою транспортною ситуацією.
- Щодня жителі Бабурки мають проїжджати два мости через Дніпро.
- Проте, ями на дорогах для Запоріжжя – проблема суцільна для всього міста.
- Найчастіше проводять ямковий ремонт. Але таких "латок" ще не робили.
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Як на це відреагували в мережі
Варто зауважити, що крім відео в інстаграм-пабліку, ще й оголосили конкурс на найсмішніший коментар до цього відео.
Наприклад, ось декілька:
- "Водії, чиї зуби залишилися в цих ямах";
- "Зубна фея взялася за дороги";
- "це все тому, що дороги нам коштують так само дорого, як і зуби".
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