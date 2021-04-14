Ремонтувала зубна фея: у Запоріжжі яму засипали зліпками щелеп – відео

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У Хортицьому районі Запоріжжя "поремонтували" яму. Її засипали гіпсовими зліпками щелеп. Вони, ймовірно, належали одній зі стоматологічних клінік поблизу.

Джерело:

інстаграм "Це Запоріжжя"

Наразі хто та навіщо це зробив, невідомо. Комунальники таку "латку" на дорозі не коментують.

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Де зробили такий "ремонт"

  • Хортицький район Запоріжжя місцеві мешканці називають Бабуркою.
  • Це один із найвіддаленіших спальних районів із найскладнішою транспортною ситуацією.
  • Щодня жителі Бабурки мають проїжджати два мости через Дніпро.
  • Проте, ями на дорогах для Запоріжжя – проблема суцільна для всього міста.
  • Найчастіше проводять ямковий ремонт. Але таких "латок" ще не робили.

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Як на це відреагували в мережі

Варто зауважити, що крім відео в інстаграм-пабліку, ще й оголосили конкурс на найсмішніший коментар до цього відео.

Наприклад, ось декілька:

  • "Водії, чиї зуби залишилися в цих ямах";
  • "Зубна фея взялася за дороги";
  • "це все тому, що дороги нам коштують так само дорого, як і зуби".

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