На Запоріжжі ЗСУ знешкодили майже 80 окупантів і перетворили на брухт багато техніки

ЗСУ знищили майже 80 російських окупантів на Запоріжжі. Вони перетворили багато ворожої техніки на брухт.

Серед знищеної техніки є 6 танків. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв 2 травня.

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Попри всю складність ситуації, українські воїни утримують зайняті рубежі та позиції та завдають ворогу значних втрат,

– пише Куртєв.

ЗСУ на Запоріжжі знищили 49 окупантів та ще 30 – поранили. Також вони ліквідували:

6 "Градів";

6 танків;

6 бойових броньованих машин;

4 безпілотники;

2 зенітних комплекси;

2 міномети;

4 одиниці автомобільної техніки.

Анатолій Куртєв каже, що в деяких районах Запорізької області тривають важкі бої. Ворожі війська намагалися прорватися через лінію оборони невеликими групами. Але зробити їм це, звичайно, не вдалося.

Фейк про зерно на Запоріжжі

Російські окупанти поширюють у своїх телеграм-каналах брехню про те, що фермери Запорізької області нібито добровільно продають зерно в Росію та у Крим. Секретар Запорізької міськради наголошує: це – фейк.

Насправді загарбники під дулами автоматів змушують фермерів продавати зерно за вдвічі нижчими цінами. Або ж взагалі крадуть його.

Закликаю вас бути відповідальними. Не вірте рашистській пропаганді та користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації,

– наголосив Анатолій Куртєв.

Втрати ворога станом на 2 травня

особового складу – близько 23800, тобто +300 осіб ліквідовано;

танків – 1048 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 2519 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 459 (+8) одиниць;

РСЗВ – 152 (+1) одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 (+2) одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1824 (+28) одиниці;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26) одиниць;

спеціальної техніки – 38 (+6) одиниць;

крилаті ракети – 84 одиниці.

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