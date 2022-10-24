На Запоріжжі ЗСУ знищили одразу три російські системи "Град" та поранили багацько окупантів

Російські загарбники продовжують тероризувати жителів Запоріжжя. Втім, уникнути відповідальності окупантам не вдасться. Українські воїни вправно знищують загарбників і техніку. У Михайлівці окупантам довелося "евакуювати" близько 70 поранених бійців.

Так, в тимчасово окупованому селищі Михайлівка українські захисники знищили одразу 3 реактивні системи залпового вогню. Ба більше, окупантам терміново довелося евакуювати поранених.

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Українські військові "затрьохсотили" ще близько сотні загарбників на Запоріжжі

На Запоріжжі бійці Путіна втратили ще 3 системи БМ-21 "Град". Також 22 жовтня їм довелося евакуювати в районі Михайлівки близько 70 поранених військових. Це підтвердили в Генштабі ЗСУ.

До речі, 23 жовтня в районі Енергодара українські захисники знищили 4 гаубиці, 3 вантажівки з боєприпасами, 2 РСЗВ "Ураган" разом з бойовими розрахунками. Наші воїни ліквідували близько 50 загарбників, а ще близько 40 окупантів отримали поранення.

У селище біля Мелітополя опівночі завезли "бавовну", – мер

Опівночі 23 жовтня у передмісті Мелітополя розцвіла "бавовна". Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова.

Іван Федоров зазначив, що вибухи прогриміли в селищі Мирне. Втрати ворога вже уточнюють та незабаром повідомлять про це українців.

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Окупанти продовжують тероризувати Запоріжжя: останні новини

Російські загарбники вивозять маленьких жителів Запоріжжя нібито у табори. Дітей переміщають до тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю Росії.

Зокрема, неповнолітніх жителів Енергодару вже мали повернути додому. Втім, окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі. Міський голова Дмитро Орлов зазначив, що фактично маленькі українці стали заручниками російських терористів .

. Також 23 жовтня армія Путіна вкотре обстріляла Запоріжжя з С-300. На місці ударів також виявили уламки іранських дронів-камікадзе. Один з них пошкодив громадську будівлю. Також три ракети влучили у приватні будинки та приміщення школи. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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