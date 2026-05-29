Ворог вгатив по багатоповерхівці в Запоріжжі: зникло газопостачання, є постраждалі

В ніч проти 29 травня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка – спалахнула пожежа.

Про це близько 05:00 ранку повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які деталі цинічної атаки росіян?

Під час нічної атаки ворог поцілив по житловій багатоповерхівці в Олександрівському районі Запоріжжя. Внаслідок влучання у будинку спалахнула пожежа. Окрім того, пошкоджень зазнали вікна та балкони.

За попередньою інформацією, дві жінки віком 80 та 47 років отримали осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини. Медики оперативно надали постраждалим необхідну допомогу.

Згодом Федоров повідомив, що на місці удару продовжують працювати екстрені та комунальні служби, аби ліквідувати наслідки атаки та допомогти мешканцям.

Вже о 6:48 в ОВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Разом із тим руйнувань зазнали нежитлові будівля та приміщення. Без газопостачання тимчасово залишився один під’їзд житлового будинку.

Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження. Паралельно тривають роботи із закриття вибитих вікон листами OSB,

– додав Федоров.

Разом із тим очільник ОВА поділився контактами екстрених служб, які можуть бути корисними для постраждалих.

Де ще гриміли вибухи?

Близько 23:00 28 травня у Полтаві прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, ворог випустив на місто дві балістичні ракети 9м723 "Іскандер-М". На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також пізно ввечері було чутно вибух у Чернігові. Повітряні сили попереджали про рух балістичного озброєння зі Сходу, а також про загрозу удару дронів. Наразі наслідки та масштаби російської атаки не розголошують.