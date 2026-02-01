Росія продовжує тероризувати Запоріжжя: серед поранених – 4-річна дитина
- 1 лютого Росія атакувала Запоріжжя дронами, внаслідок чого постраждали люди.
- Вибух пошкодив приватні будинки в одному з районів міста.
Удень 1 лютого Росія кілька разів вдарила по Запоріжжю. Зокрема, відомо про вибух дрона в одному з районів міста.
Детальніше про наслідки чергової атаки повідомили у Запорізькій ОВА.
Що відомо про новий удар по Запоріжжю?
Удень 1 лютого Росія вкотре атакувала Запоріжжя "Шахедами". Вибух пролунав в одному з районів міста.
За даними Запорізької ОВА, внаслідок удару постраждали троє людей. Серед травмованих є 4-річний хлопчик. Дитина та дві жінки отримали допомогу лікарів.
На фото, які показали в ОВА, видно понівечення приватних будинків, зокрема покрівлі.
Пошкодження внаслідок атаки / Фото Запорізької ОВА
Останні удари Росії по Україні: які наслідки?
Цього ж дня росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі. Серед постраждалих є й жінки, які були на огляді в момент обстрілу.
Крім того, внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину загинули двоє людей. За даними ОВА, у Дніпрі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автівки та ЛЕП.
Загалом вночі Росія запустила по Україні 90 ударних дронів. За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила 76 з них.