1 лютого, 14:55
Росія продовжує тероризувати Запоріжжя: серед поранених – 4-річна дитина

Дарія Черниш
Основні тези
  • 1 лютого Росія атакувала Запоріжжя дронами, внаслідок чого постраждали люди.
  • Вибух пошкодив приватні будинки в одному з районів міста.

Удень 1 лютого Росія кілька разів вдарила по Запоріжжю. Зокрема, відомо про вибух дрона в одному з районів міста.

Детальніше про наслідки чергової атаки повідомили у Запорізькій ОВА.

Що відомо про новий удар по Запоріжжю?

Удень 1 лютого Росія вкотре атакувала Запоріжжя "Шахедами". Вибух пролунав в одному з районів міста. 

За даними Запорізької ОВА, внаслідок удару постраждали троє людей. Серед травмованих є 4-річний хлопчик. Дитина та дві жінки отримали допомогу лікарів. 

На фото, які показали в ОВА, видно понівечення приватних будинків, зокрема покрівлі.

Пошкодження внаслідок атаки / Фото Запорізької ОВА

