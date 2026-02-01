Росія продовжує тероризувати Запоріжжя: серед поранених – 4-річна дитина

Удень 1 лютого Росія кілька разів вдарила по Запоріжжю. Зокрема, відомо про вибух дрона в одному з районів міста.

Детальніше про наслідки чергової атаки повідомили у Запорізькій ОВА. Дивіться також Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: кількість постраждалих зросла Що відомо про новий удар по Запоріжжю? Удень 1 лютого Росія вкотре атакувала Запоріжжя "Шахедами". Вибух пролунав в одному з районів міста. За даними Запорізької ОВА, внаслідок удару постраждали троє людей. Серед травмованих є 4-річний хлопчик. Дитина та дві жінки отримали допомогу лікарів. На фото, які показали в ОВА, видно понівечення приватних будинків, зокрема покрівлі. Пошкодження внаслідок атаки / Фото Запорізької ОВА Останні удари Росії по Україні: які наслідки? Цього ж дня росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі. Серед постраждалих є й жінки, які були на огляді в момент обстрілу.

Крім того, внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину загинули двоє людей. За даними ОВА, у Дніпрі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автівки та ЛЕП.

Загалом вночі Росія запустила по Україні 90 ударних дронів. За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила 76 з них.