Запоріжжя під масованою атакою російських дронів та ракет: в області пролунали вибухи

Росія продовжує атакувати Україну та тероризувати мирне населення. У ніч на 20 липня під масованим ударом опинилося Запоріжжя.

Над містом зафіксували щонайменше сім "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про масовану атаку на Запоріжжя?

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 21:25. Близько 22:51 там було гучно, по ворожих цілях працювала ППО.

Близько 00:26 20 липня Федоров повідомив про рух групи ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя. О 00:29 в області знову було гучно. Станом на 00:52 над територією Запорізької області фіксували щонайменше два ударних безпілотники. Близько першої ночі та о 01:12 там прогриміли повторні вибухи.

Внаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Окрім цього, поранено чоловіка, горить будинок, є загоряння на відкритій території. Також пошкоджені приватні будинки. Інші наслідки встановлюються.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Додамо, що у Повітряних силах також повідомляли про загрозу безпілотників для Запорізької області. Окрім цього, о 01:12 там попередили про рух чергової швидкісної цілі в її напрямку та закликали перебувати в укриттях.