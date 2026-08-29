Тепер там руїна: росіяни б'ють реактивними дронами по Запоріжжю

Запоріжжя та прилеглі населені пункти перебувають під безперервним дроновим терором російських окупантів. Для щоденних обстрілів росіяни застосовують не тільки FPV-дрони, але й реактивні безпілотники.

Ворог хвилями атакує цивільні об'єкти, перетворюючи людські оселі на суцільні руїни. Як розповів 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя, ситуація у місті та області є напруженою, окупанти продовжують свій терор.

Якими є наслідки дронових атак на Запоріжжя

Вранці 29 серпня мешканці Запоріжжя чули свист реактивного дрона, після чого пролунав потужний вибух. Ворожий безпілотник поцілив у приватний будинок, який у результаті виявився напівзруйнованим.

Жили люди, нікого не чіпали. Прилетів дрон, і тепер там руїна, а медики надають допомогу постраждалому,

– розповів кореспондент.

Він додав, що в момент влучання господарів у домівці не було, однак унаслідок вибуху загинув домашній улюбленець – кіт, а сусідка отримала поранення. Крім того, у Південному мікрорайоні, який розташований найближче до лінії зіткнення, на подвір'я між багатоповерхівками впав FPV-дрон, який не розірвався, тож на місці працювали вибухотехніки.

Також окупанти повністю спалили останній "Епіцентр", розташований на набережній. За словами кореспондента, майно звідти збиралися вивозити, але реакція виявилася запізнілою, і ворог знищив усе, що там залишалося.

Ситуація в Запоріжжі після ударів: дивіться відео

Яка ситуація на фронті та в області після масованих ударів

За даними обласної військової адміністрації, за минулу добу внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району одна людина загинула, а ще 15 отримали поранення. Загалом зафіксовано 932 удари по 48 населених пунктах регіону, серед яких 17 авіаударів, 628 атак БпЛА, удари з РСЗВ та артилерії.

Водночас українські прикордонники на південному напрямку активно знищують транспорт ворога, який той намагається маскувати у кущах та переміщувати ґрунтовими дорогами. Це суттєво зменшує ресурси окупантів для ведення бойових дій.