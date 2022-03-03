Запоріжжя – тривога: усі негайно в укриття

У Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Мешканці міста мають піти в укриття.

У Запоріжжі лунають сирени. Тривога почалась о 21.23.

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Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там,

– йдеться у повідомленні про тривогу.

Нагадуємо, що виходити з укриття можна тільки після відбою.

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