Запоріжжя – тривога: усі негайно в укриття
3 березня 2022 , 21:26Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Запоріжжя
У Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Мешканці міста мають піти в укриття.
У Запоріжжі лунають сирени. Тривога почалась о 21.23.
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Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там,
– йдеться у повідомленні про тривогу.
Нагадуємо, що виходити з укриття можна тільки після відбою.
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