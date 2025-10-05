Окупанти намагаються створити плацдарм для вогневого впливу на околиці й логістичні шляхи обласного центру Запоріжжя. Для цього російська армія хоче зі сходу обійти селище Степногірськ.

Про це в етері телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин. Деталі повідомляє 24 Канал.

Що відбувається на Запорізькому напрямку фронту?

За словами Волошина, російська армія проводить штурмові дії на західних околицях Степового, намагаючись обійти зі сходу Степногірськ.

Тобто із заходу від Степногірська він просувається по узбережжю колишнього Каховського водосховища – там, де розташовані Кам'янське, Плавні та Приморське. Наміри прості – захопити плацдарм, де розташований Степногірськ,

– пояснив військовий.

Такі дії створюють загрозу для східних і південних околиць обласного центру Запоріжжя та логістичних шляхів, які ведуть із міста на схід. Вони можуть опинитися під вогневим впливом деяких видів озброєння.

Зокрема баражуючі боєприпаси типу "Молнія", "Ланцет" зможуть долітати до околиць Запоріжжя,

– попередив речник.

