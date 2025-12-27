Дуже дивна історія, – експертка відреагувала на заяву Путіна щодо контролю над ЗАЕС

Очільник Кремля заявив, що нібито США хочуть спільно з Росією управляти окупованою росіянами Запорізькою АЕС і розглядають варіант надавати Україні електроенергію. Однак через відсутність Каховського водосховища ця атомна станція працювати не зможе.

Про це в етері 24 Каналу наголосила експертка з енергетики, співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна, пояснивши, що не бачить в 10-річній перспективі можливості відновити дамбу.

Доля ЗАЕС: які є пропозиції?

Експертка з енергетики вказала на те, що якщо розмірковувати над долею ЗАЕС, то слід брати до уваги низку юридичних питань. Наприклад, жодною міжнародною конвенцією з ядерної безпеки не передбачене спільне керування АЕС. Відповідно до конвенції, відповідальність за безпеку атомної електростанції несе оператор об'єкту, а це "Енергоатом".

По-друге, як зазначила Кошарна, обов'язково має здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства у сфері використання ядерної енергії національний регулятор. Це в даному випадку державна інспекція ядерного врегулювання України.

Крім того, є низка резолюцій Генасамблеї ООН, конференції і ради керуючих МАГАТЕ про те, що необхідно терміново демілітаризувати Запорізьку АЕС і передати її під контроль компетентних органів.

Росією ця резолюція не виконується, а оці чутки про наміри США здійснювати там майнінг – це дуже дивна історія, бо як же тоді Статут ООН? Ця пропозиція нежиттєздатна, як і ті, що лунали в ЗМІ про формулу управління України й США 50 на 50. А хто в цьому випадку буде охороняти ЗАЕС, американські морські піхотинці? Впевнена, що ні,

– озвучила Кошарна.

Росія, за її переконанням, в жодному разі не погодиться на передачу ЗАЕС під контроль України й Сполучених Штатів. Всі ці пропозиції довкола Запорізької атомної електростанції, як підсумувала експертка з енергетики, є порушенням норм міжнародного права і Статуту ООН.

Зауважте! Ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко наголосив на тому, що без українських фахівців запустити в роботу обладнання ЗАЕС не вдасться. Крім того, треба провести аудит станції. Він нагадав, що росіяни знищили градирню. Експерт допускає, що статус ЗАЕС міг би бути екстериторіальним.

Спільне управління ЗАЕС: які заяви звучать?