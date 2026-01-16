У МАГАТЕ заявили про тимчасове припинення вогню навколо Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що їм вдалося досягти згоди сторін на локальне припинення вогню навколо окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Про що заявили в МАГАТЕ?

Очікується, що найближчими днями фахівці оператора української електромережі розпочнуть ремонтні роботи на лінії електропередач напругою 330 кВ, яка була пошкоджена та відключена 2 січня внаслідок обстрілів.

У МАГАТЕ наголосили, що найбільша в Європі атомна електростанція нині залежить від єдиної функціонуючої основної лінії електропередач напругою 750 кВ.

Зазначається, що команда МАГАТЕ вже вирушила з Відня, щоб спостерігати за проведенням ремонтних робіт.

МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту,

– заявив Рафаель Гроссі.

Довідка. Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з березня 2022 року. Відтоді станція понад десять разів залишалася повністю без живлення через російські обстріли.

