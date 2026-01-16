Укр Рус
16 січня, 23:18
У МАГАТЕ заявили про тимчасове припинення вогню навколо Запорізької АЕС

Поліна Буянова
Основні тези
  • МАГАТЕ досягло згоди на локальне припинення вогню навколо Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.
  • Команда МАГАТЕ вирушила з Відня, щоб спостерігати за ремонтними роботами на лінії електропередач напругою 330 кВ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що їм вдалося досягти згоди сторін на локальне припинення вогню навколо окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Про що заявили в МАГАТЕ?

Очікується, що найближчими днями фахівці оператора української електромережі розпочнуть ремонтні роботи на лінії електропередач напругою 330 кВ, яка була пошкоджена та відключена 2 січня внаслідок обстрілів.

У МАГАТЕ наголосили, що найбільша в Європі атомна електростанція нині залежить від єдиної функціонуючої основної лінії електропередач напругою 750 кВ.

Зазначається, що команда МАГАТЕ вже вирушила з Відня, щоб спостерігати за проведенням ремонтних робіт.

МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС та запобігання ядерній аварії під час конфлікту, 
– заявив Рафаель Гроссі.

Довідка. Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з березня 2022 року. Відтоді станція понад десять разів залишалася повністю без живлення через російські обстріли.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

  • Нещодавно стало відомо, що росіяни запускають дрони з ЗАЕС і тримають на станції техніку та зброю. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
     

  • Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин підтвердив, що з території Запорізької АЕС здійснюються пуски БпЛА по українських територіях. 
     

  • В ефірі 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що ключовим питанням на мирних переговорах є контроль над Запорізькою атомною станцією. Очільник Кремля Володимир Путін пропонує спільне управління з США.