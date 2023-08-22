Представники МАГАТЕ чули вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС

Росіяни продовжують загрожувати всьому світу, тримаючи під контролем Запорізьку АЕС. У МАГАТЕ зауважили, що впродовж минулого тижня чули вибухи та стрілянину поблизу станції.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ. Директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що нещодавно експерти фіксували вибухи поблизу Запорізької АЕС.

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Біля ЗАЕС лунали вибухи та постріли

Так, сильний вибух зафіксували 14 серпня, а постріл 16 серпня. Але це ще не все. Ще один вибух біля майданчика Запорізької АЕС чули у неділю 20 серпня, а вже 21 серпня їх було 5. Правда, останні чули на віддалі від станції.

Водночас експерти продовжують проводити обхід станції. Під час чергових перевірок співробітники МАГАТЕ не виявили вибухових речовин. Попри це, вони підтвердили, що на тому ж місці залишаються міни, про які стало відомо раніше.

Співробітники агентства очікують, коли отримають доступ до дахів 1, 2, 5 та 6 блоків. Там планують провести найближчими днями інспекції.

У МАГАТЕ також розповіли про стан ставка-охолоджувача ЗАЕС. За наявними даними, його рівень продовжує знижуватися. Щоденно втрачається по 1 сантиметру. Водночас до ставка надходить вода з Запорізької ТЕС.

Прокоментували в агентстві питання викидів радіоактивних речовин у довкілля. Його не сталося, хоч і був витік води на парогенераторі 4 блоку Запорізької АЕС. Нагадаємо, що внаслідок цього його перевели з режиму гарячого зупину на режим холодного. 4 блок розпочали переводити у режим холодного зупину 10 серпня, коли стався витік води.

Напередодні Рафаель Гроссі запевняв, що команда МАГАТЕ пильно стежитиме за переходом 4 блоку у режим холодного зупину та 6 – у режим гарячого зупину.

Зауважимо, що напередодні російські військові проводили тренування на Запорізькій АЕС. Радник глави ОП Михайло Подоляк підкреслив, що ворог перетворює станцію на полігон для навчань.

У мережу виклали відео. На ньому можна побачити, що окупанти на камеру влаштовують імітацію перестрілок, засідок, буксирування своєї техніки. А також буцімто проводять евакуацію поранених і відпрацьовують інші елементи бойових дій.