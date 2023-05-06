Можливі провокації: після заяв росіян про ЗАЕС Федоров звернувся до жителів Запоріжжя

Так званий "директор" Запорізької АЕС повідомив, що робота всіх енергоблоків припинена. Жителів тимчасово окупованих територій попереджають про можливі провокації.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що такі дії окупантів можуть бути пов'язані з підготовкою провокацій. Разом з тим, в "Енергоатомі" заявили, що змін в ситуації навколо ЗАЕС не зафіксовано, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти буцімто "зупинили" всі енергоблоки

Так званий "директор" ЗАЕС Юрій Черничук заявив, що буцімто всі енергоблоки було зупинено. Причин таких дій він не назвав, проте підкреслив, що "дотримуються всіх регламентів та суворо контролюють радіаційну безпеку".

Згодом Федоров пояснив, що такі заяви окупантів можуть свідчити про підготовку до провокацій.

Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ,

– наголосив мер Мелітополя.

Він також закликав українців на тимчасово окупованих територіях триматися якомога далі від місць перебування окупантів, а також уникати скупчень.

"Енергоатом" спростував заяви окупантів

В НАЕК "Енергоатом" прокоментували заяви окупантів щодо зупинки всіх енергоблоків на Запорізькій АЕС. Там стверджують, що заяви росіян – це фейк.

Станція зараз не виробляє електричну енергію, натомість – споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. П'ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", – заявили в "Енергоатомі".