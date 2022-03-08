Запорізька АЕС працює стабільно, її охороняє кілька російських строковиків, – Арестович
8 березня 2022 , 19:06Читать новость на русском
Джерело:телеканал "Рада"
За словами Олексія Арестовича, Запорізька АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, працює в стабільному режимі. Охороняє атомну станцію невелика кількість військових, переважно це – строковики.
Про це позаштатний радник голови Офісу Президента розповів в коментарі.
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Вони ховають очі від мешканців Енергодара, – Арестович
Переважно це – строковики. Вони ховають очі від мешканців Енергодару, бо їм просто соромно. А угруповання, яке брало, це три батальйони, десь розпорошились по області,
– пояснив Арестович.
Арестович наголосив, що такими силами, якими володіють окупанти, неможливо утримувати такий простір. Росіяни окупували міста, проте не знають, що з ними робити.
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