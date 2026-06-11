На Запорізькій АЕС стався 19-й блекаут від початку великої війни: станція перейшла на генератори

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції ввечері 10 червня сталося повне знеструмлення. Це вже 19-й блекаут на об'єкті від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили Укренерго та МАГАТЕ.

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Яка зараз ситуація на Запорізької АЕС?

За даними енергетиків, близько 21:00 під час повітряної тривоги, спричиненої ворожим обстрілом, відключилася високовольтна лінія електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. У результаті станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизель-генераторів.

Наразі фахівці не можуть провести огляд пошкодженої лінії через відсутність безпечних умов для роботи.

У МАГАТЕ наголосили, що робота станції лише з однією зовнішньою лінією електропередачі робить її надзвичайно вразливою до перебоїв в енергосистемі, спричинених бойовими діями.

Зараз Запорізька АЕС використовує аварійні дизельні генератори для забезпечення охолодження шести зупинених реакторів та підтримки інших критично важливих систем ядерної безпеки.

Остання втрата зовнішнього електропостачання ще раз підкреслює надзвичайну вразливість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці під час війни,

– заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він також вкотре закликав до стриманості з боку військових, щоб запобігти виникненню ядерної аварії на найбільшій атомній електростанції Європи.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомляло, що поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС запровадили локальне припинення вогню. Це було потрібно для ремонту критично важливої лінії електропередач та запобігання ризику ядерної аварії.