Запорізька обласна прокуратура вручила посіпаці окупантів з ЗАЕС повідомлення про підозру

Депутат міськради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик пішов на співпрацю з окупантами і 27 березня публічно оголосив про створення так званої "народної ради". 28 березня зраднику України повідомили про підозру.

В "Енергоатомі" повідомляють, що колаборант працював на посаді провідного інженера з експлуатації устаткування Запорізької АЕС. Після того, як недолугий ОПЗЖ-ист вирішив стати на бік ворога, його одразу ж офіційно звільнили.

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В'язниця в Україні або ж ліквідація Росією

З 1 березня російські окупанти всіма методами намагаються захопити Енергодар, що на Запоріжжі. 27 березня місцевий ОПЗЖ-ист Андрій Шевчик пішов на співпрацю з окупантами і оголосив себе очільником так званої "народної ради", коли легітимним мером міста залишається Дмитро Орлов.

Однак зрадник України Шевчик не довго швендяв Енергодаром безкарно. 28 березня Запорізька обласна прокуратура вручила посіпаці рашистів повідомлення про підозру. Його звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

До слова, стаття передбачає покарання колаборанта у вигляді 15 років або довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер перед Шевчиком стоїть новий вибір – сісти в українську в'язницю або ж бути ліквідованим Росією, як свідок. Зрадників не люблять ніде!

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