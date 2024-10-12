Інтенсивність боїв на Запоріжжі зросте, ворог готується, – Братчук

Українські захисники повідомляють, що на Запорізькому напрямку окупанти можуть піти в активний штурм. Росіяни нібито вже до цього готові.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що затишшя на цьому напрямку ніколи не було. Штурми відбуваються, а над регіоном постійно працює ворожа авіація.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Російські літаки безперестанку працюють про цивільних, по лінії боєзіткнення. Певні штурмові групи намагаються не просто впливати на нашу оборону, а хоча б побачити, як реагуватимуть ЗСУ, які сили залучені.

Інтенсивність бойових дій може зрости, зокрема й на Запорізькому напрямку, у цьому немає ніяких сумнівів. Ворог готується, а ці ознаки підготовки сьогодні очевидні,

– наголосив Сергій Братчук.

Наразі не мовиться про стратегічний наступ на Запоріжжя. Але інтенсивність штурмів може збільшитись. На території, де діє угруповання ворожих військ "Днєпр", інтенсивність боїв зросла й на Придніпровському напрямку. Тому Запоріжжя не є винятком.

Ситуація в Запорізькій області: дивіться на карті

Тут є два елементи – авіаційна компонента й підготовка піхоти. Ворог переходить до тієї фази війни, коли використовує ці два компоненти. Адже з усім іншим у нього виникають проблеми.

"Я не скажу, що у росіян закінчується техніка, але ресурси стають меншими. Зокрема це завдяки ударам по нафтопереробних заводах, артилерійським складам і сховищам", – підсумував речник Української добровольчої армії "Південь".