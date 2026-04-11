Росія націлилася на Запорізьку область: яке місто під загрозою

Росія не знімає тиску з південного напрямку і, схоже, готує там новий етап наступальних дій. На тлі боїв у Донецькій області саме Запорізький відтинок знову виходить для окупантів у число головних.

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу сказав, що на півдні росіяни зараз зосереджені не на Миколаєві чи Одесі. За його словами, головна мета тут значно ближча і саме вона може відкрити ворогу шлях далі на Запоріжжя.

Запорізька область у пріоритеті Росії

Зараз росіяни тримають два головні напрями тиску: Донецьку область і південь. На сході вони не відмовилися від плану дотиснути весь регіон, тому продовжують наступальні дії на кількох ділянках.

До слова: Росія готується посилити активність на фронті з появою "зеленки", коли пересування військ стає важче відстежувати. Водночас у противника загострюється дефіцит живої сили, а найближчими тижнями тиск може зрости, зокрема на Куп'янському напрямку.

Паралельно на півдні дедалі виразніше висувають уперед саме запорізький напрямок, бо він відкриває їм можливість тиснути ближче до обласного центру.

Вони хочуть захопити Донецьку область повністю. І саме на це були спрямовані їхні наступальні дії, в тому числі і на Покровському напрямку, в бік Краматорської агломерації,

– наголосив Попович.

На півдні зараз ідеться не про ривок на Миколаїв чи Одесу. Найближчий задум там значно приземленіший: спершу розхитати українську оборону в Запорізькій області, вибити її з важливої ділянки і вже після цього розширювати можливості для наступу далі.

Щодо південної зони, це охоплення Оріхова, судячи з усього, по малому радіусу, для того, щоб витіснити звідти наше угруповання і створити єдиний фронт наступу вже безпосередньо на Запоріжжя,

– сказав він.

Якщо росіянам вдасться просунутися на цій ділянці, вони спробують посилити тиск уже на саме Запоріжжя. Тому Оріхів зараз виглядає містом під найбільшою загрозою на південному напрямку.

