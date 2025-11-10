Каховська ГЕС стала ключовою у новій тактиці ворога на Запорізькому напрямку, – Волошин

Російські війська намагаються прорватись на Запорізькому напрямку. Ворог активізував спроби обходу українських позицій поблизу Малокатеринівки, Запорізької АЕС та Кам'янки-Дніпровської.

Ворог намагається потрапити у тил українських підрозділів. Про це в етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише 24 Канал.

Яка тактика росіян на Запорізькому напрямку?

За словами Волошина, декілька груп противника намагались хащами з очерету обійти позиції українських підрозділів та зайти у фланг із заходу. Водночас росіяни здійснюють спроби проникнення через дно колишнього Каховського водосховища, а зарості використовують як укриття. Ворог прагне швидко наблизитись до українських Сил оборони й зайти їм в тил.

Подібні спроби фіксуються й поблизу Запорізької АЕС та населеного пункту Кам'янка-Дніпровська,

– додав представник Сил оборони півдня.

Яка ситуація поблизу Малокатеринівки: дивіться карту

Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку?