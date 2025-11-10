Каховська ГЕС стала ключовою у новій тактиці ворога на Запорізькому напрямку, – Волошин
- Російські війська активізували спроби обійти позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку, особливо поблизу Малокатеринівки, Запорізької АЕС та Кам’янки-Дніпровської.
- Ворог використовує зарості як укриття, намагаючись проникнути через дно колишнього Каховського водосховища, та перекидає нові підрозділи для атак на Запоріжжя.
Російські війська намагаються прорватись на Запорізькому напрямку. Ворог активізував спроби обходу українських позицій поблизу Малокатеринівки, Запорізької АЕС та Кам'янки-Дніпровської.
Ворог намагається потрапити у тил українських підрозділів. Про це в етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише 24 Канал.
Дивіться також У Запоріжжі прогримів вибух, постраждали будинки й дитячий садочок
Яка тактика росіян на Запорізькому напрямку?
За словами Волошина, декілька груп противника намагались хащами з очерету обійти позиції українських підрозділів та зайти у фланг із заходу. Водночас росіяни здійснюють спроби проникнення через дно колишнього Каховського водосховища, а зарості використовують як укриття. Ворог прагне швидко наблизитись до українських Сил оборони й зайти їм в тил.
Подібні спроби фіксуються й поблизу Запорізької АЕС та населеного пункту Кам'янка-Дніпровська,
– додав представник Сил оборони півдня.
Яка ситуація поблизу Малокатеринівки: дивіться карту
Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку?
Росіяни почали використовувати нову тактику на Запорізькому напрямку. Ворог скористався наслідками підриву Каховської дамби для перекидання сил на Запоріжжя.
За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, нові підрозділи та морська піхота заповнюють полігони, звідки їх планують відправляти в бік Василівки та Оріхова.
На Гуляйпільському напрямку противник робить спроби повністю зруйнувати логістику українських сил. Водночас в районі Оріхова в окупантів немає особливого просування.