Активність росіян на Запорізькому напрямку знизилась, – командир 1 ОШп сказав, чому

Ворог не відмовляється від планів просування на Запорізькому напрямку. Однак, попри це, фіксують суттєве зменшення інтенсивності російських штурмів там.

Про це 24 Каналу розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, "Перун", зазначивши, що це пов'язано з низькою злагодженістю окупантів та постійною зміною їхніх командирів. Водночас українські захисники продовжують тримати оборону в умовах колосальної чисельної переваги противника.

Активність росіян на Запорізькому напрямку знизилась

Ситуація на Запорізькому напрямку демонструє відносне спадання наступальної активності окупаційних військ – інтенсивність штурмових дій противника знизилася орієнтовно на 40%.

За вчора противник провів дев'ять штурмових дій, але загалом на Запорізькому напрямку інтенсивність штурмів знизилась. І ми бачимо, що противник перефокусовує свою увагу на інші ділянки фронту. Так, він не полишає мету просування далі. І на угруповання "Восток" спускаються постійно бойові розпорядження, в яких визначається продовження ведення штурмових дій. Але ми бачимо, що кількість таких штурмів суттєво починає знижуватись,

– сказав Філатов.

Ситуація на Запоріжжі: дивіться на карті

Військовий пояснив, що однією з головних причин невдач противника є низька злагодженість угруповання "Восток". В управлінні ворога постійно відбуваються кадрові перестановки.

"Колектив управління там є незлагоджений, постійно відбуваються зміни, когось знімають, когось призначають. Відповідно, люди не встигають зайти в розуміння обстановки і їх уже заново знімають, бо противник вимагає постійних результатів, яких вони не можуть досягти", – розповів "Перун".

Однак попри проблеми у командуванні, співвідношення сил на цій ділянці залишається складним. Проти українського полку ворог зосередив цілу армію та підрозділи іншої.

Безпосередньо наш полк стоїть, проти нього воює ціла армія і частина ще однієї армії. Тобто 36 армія в повному складі стоїть навпроти нас і 5 армія частково стоїть в нашій смузі. Відповідно, наш полк закриває ділянку в 32 кілометри, де нам визначають завдання ведення штурмових дій, які є зустрічним боєм. Співвідношення, я думаю, ви самі розумієте,

– наголосив командир 1 ОШп.

"Перун" описав ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео