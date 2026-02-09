Те, що було під Гуляйполем: Андрющенко відповів, до чого готуються росіяни на Півдні

Російські окупанти готуються до посилення наступу вже влітку 2026 року на Сході та Півдні України, про що повідомляє американський Інститут вивчення війни. Наразі вони накопичують резерви.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що окупанти навіть упродовж останніх тижнів активно накопичують особовий склад та військову техніку на Запорізькому напрямку. Джерела регулярно фіксують ці переміщення.

Чого очікувати на Півдні?

За словами Андрющенка, раніше джерела фіксували переміщення здебільшого на Гуляйпільський напрямок, де тривають активні бої. Вже зараз фіксують, що ворог накопичує ресурси і біля Василівки та Оріхова, які розташовані східніше.

Зверніть увагу! Ще 4 лютого Центр вивчення окупації фіксував дещо "аномальну" активність ворога на Півдні. Там одночасно перекидали кілька десятків вантажівок з особовим складом, що значно більше, ніж зазвичай. Було 2 пояснення, чому це відбувалося.

На думку Андрющенка, загальний план ворога на цьому напрямку – наблизитися до Запоріжжя. Саме тому вони накопичують ресурси в різних ділянках цього напрямку. Можливо, коли погодні умови стануть кращими, то ворог почне діяти активніше на цій ділянці фронту.

За кращих погодних умов вони можуть почати діяти агресивно. Будуть пробувати атакувати по цілій низці ділянок, щоб зрозуміти, де у них найбільше можливостей,

– сказав Андрющенко.

До слова, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук також припускає, що ворог планує найближчим часом тиснути в напрямку Оріхова та біля Гуляйполя. Якщо їм вдасться просунутися на цих ділянках фронту, то загроза обстрілів з артилерії по Запоріжжю зростатиме.

Ситуація на Запорізькому напрямку