Результати дійсно вражають: Андрющенко привідкрив останні успіхи ЗСУ на фронті

Росія перекидає великі контингенти в Запорізьку область, що свідчить про спробу розпочати наступ. Проте Україна за останні роки напрацювала тактику зриву російських наступів, й знищує енергетичну інфраструктуру, зв’язок та дата-центри на окупованих територіях.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що українські сили ефективно протистоять російській військовій машині завдяки молодому військовому керівництву.

Про що свідчать незвичні рухи росіян на Запорізькому напрямку?

Українська сторона зафіксувала велике російське перекидання в Запорізькій області, коли підрозділи виводять з передової, а не з далеких таборів. Перекидання супроводжує велика кількість поліції, яка намагається приховати рух кількох десятків вантажівок, бронетехніки та інженерних підрозділів.

Це нестандартне для початку місяця перекидання може свідчити про спробу Росії розпочати наступ. Ми поки відстежуємо їхні пересування. Це несподівано, бо зазвичай Росія діє за певним графіком: вербує рекрутів, переконує їх, що вони будуть водіями в Ростовській області, а потім кидає в штурм,

– пояснив Андрющенко.

Найближчими днями буде зрозуміло, чи намагається Росія розпочати наступ, чи готує відповідь на українські контратаки.

Україна перестала анонсувати контрнаступальні та стабілізаційні дії до їх завершення, що збільшує ефект несподіванки. Раніше постійне висвітлення інформації призводило до негативних наслідків, тепер українці навчилися застосовувати "туман війни" на полі битви.

"Ці дії не великі контрнаступи, а систематичні стабілізаційні операції. Завдяки високій активності України противник просувається повільніше, а українське суспільство звикло до ударів по Росії, тому менше цікавиться подробицями з фронту. Це зменшення інтересу та інформаційного шуму насправді допомагає проводити контрнаступальні операції непомітно", – сказав Андрющенко.

Чому Україна відновила удари по окупованих територіях?

Тактика України змінилася з травня 2025 року, коли було зірвано перший великий російський наступ на Запорізькому напрямку, пізніше її масштабували й на Донецьку область. Загалом на Запорізькому напрямку зірвали вже 3 великих наступи.

Ключова зміна – відновлення ударів по окупованих територіях, від яких утримувалися з 2023 року. Це стало можливим завдяки зміні військового керівництва на молодших командирів, які дослухаються та мають досвід.

Раніше через помилки командирів на місцях Україна втратила Гуляйполе, але тепер такі помилки не припустимі. Росіяни намагаються просочитися біля Покровського, щоб обстрілювати Запоріжжя, але поки без результатів. Україна системно знищує енергетичну інфраструктуру ворога – окупована частина Запорізької області перебуває в блекауті з початку року. Нещодавно СОУ вивели з ладу ще й підстанцію під Андріївкою, тому там живуть без електрики,

– пояснив Андрющенко.

Україна планує ще операції для повного блокування енергетики росіянам. Наступним кроком після енергетики стало знищення зв’язку та дата-центрів. Тому інтернет на окупованих територіях практично паралізований.

"Відсутність зв’язку впливає навіть на інфільтрації малих груп – противник не може координувати роботу. Проте Росія все ще відтісняє окремі території та створює проблеми, і роботи ще багато, але ефективність протистояння зросла", – наголосив Андрющенко.

