Чи підуть росіяни у великий наступ на Запоріжжя до кінця року

Російські окупанти час від часу активізовуються на окремих ділянках фронту у Запорізькій області. Інколи лунають побоювання, ніби там почнеться новий масштабний наступ загарбників.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що у Запорізькій області тривають бої різної інтенсивності. Десь фіксують менше піхотних штурмів, але йде більше різних обстрілів.

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Чи буде наступ на Запоріжжя до кінця року

Як наголосив Мусієнко, російські окупанти час від часу лізуть на Времівському виступі. Також ситуація подекуди активізовується на Оріхівському напрямку. Паралельно загарбники обстрілюють прифронтові населені пункти та саме Запоріжжя.

Зараз росіяни маневрують вздовж лінії фронту та продовжують накопичувати війська, адже свого часу вони перекинули деякі підрозділи на Курський напрямок.

Наразі окупанти хочуть прозондувати лінію зіткнення та виявити слабкі місця, щоб вдарити туди у майбутньому. Наше командування це розуміє. Росіяни застосовують менші групи, щоб бути мобільними та просувати вздовж ширшої лінії фронту,

– підкреслив Мусієнко.

Яка ситуація у Запорізькій області: дивіться карту бойових дій

На сьогодні не можна сказати, що ворог концентрує величезні сили, аби досягти прориву на Запорізькому напрямку. Загалом окупанти неодноразово пробували прорвати на Півдні українські лінії оборони, але їм не вдавалося цього робити.

Для наступу на Запоріжжя у них сил не вистачає. Але вони мають достатньо особового складу, щоб постійно тримати в напрузі та тиснути на лінії фронту, час від часу збільшуючи інтенсивність вогню. Але не більше. Значних здобутків чи просувань у них тут не було,

– підкреслив Мусієнко.