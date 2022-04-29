У Запорізькій ОВА спростували інформацію про викрадення скіфського золота

Російські окупанти продовжують нищити все, що трапляється на їхньому шляху. Тепер вони дісталися й до культурних пам'яток. В окупованому Мелітополі росіяни захопили краєзнавчий музей, в якому зберігається скіфське золото.

Раніше мер міста Іван Федоров розповів, що невідомо, куди росіяни його відвезли, вкрали чи заховали. Втім, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував інформацію про викрадення цієї цінності.

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Інформацію про викрадення скіфського золота спростували

За словами Старуха, всі найцінніші речі було вивезено з музеїв Запорізької області ще в березні 2022 року в інші регіони України.

Думка про викрадення поширилася після того, як у проросійських пабліках з'явилося відео, в якому окупанти нібито знайшли сховане золото та "врятували" його від вивезення за кордон.

Ми вивезли повністю з усіх музеїв все, що становило собою історико-культурну цінність. Що вони там врятували, щасти їм,

– сказав Старух.

Він також зазначив, що наразі триває друга хвиля евакуації менш цінних речей з музеїв регіону, а саме копій та муляжів.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Росіяни забрали звідти оригінали багатьох картин та унікальні ікони. Зараз навіть неможливо оцінити шкоду, яку завдали історичній спадщині України дії окупантів.

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