Окупанти готуються посилити штурми на Запорізькому напрямку, – Сили оборони Півдня

Дані української розвідки вказують, що на Запорізькому напрямку очікується збільшення штурмових дій армії країни-агресорки.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у четвер, 26 вересня.

Дивіться також Момент удару й перші хвилини після: ДСНС показала жахливі кадри атаки Росії на Запоріжжя

На Запорізькому напрямку ворог готується посилити штурмові дії

Є тенденція, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці лінії розмежування буде загострюватись. За минулу добу вже було 5 штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться. За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного,

– розповів він.

Волошин розповів, що окупанти отримали з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу Росії 25 легких автомобілів-багі. Це свідчить про те, що ворожі війська готуються до штурмових дій.

За його словами, ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5 – 10 осіб.

"Їхня тактика – якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями й закріпитися в наших траншеях", – зауважив спікер.

Речник також додав, що в російській армії немає снарядного голоду. Кількість використаних боєприпасів залишається сталою – до 2 тисяч снарядів. Протягом минулої доби було застосовано понад 350 FPV-дронів.

"Тому сказати, що в них є якийсь снарядний голод і нестача боєприпасів, чи в них економлять, я б так не сказав. Всі наявні види озброєння, які є на озброєнні російських підрозділів в цьому регіоні, вони застосовують. Включно з авіаційними бомбами та ракетами", – зазначив Волошин.