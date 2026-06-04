Запорізька ТЕС зазнала сильного обстрілу, – МАГАТЕ заявило про ризик для живлення ЗАЕС

Запорізька ТЕС вранці 4 червня зазнала сильного обстрілу. Єдина лінія електропередачі, що живить Запорізьку АЕС, під загрозою відключення.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

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Які наслідки обстрілу Запорізької ТЕС?

МАГАТЕ заявило, що їхня команда на ЗАЕС побачила дим у районі Запорізької ТЕС та почула звуки військової активності. Водночас команда ТЕС ховалась в укритті.

У Агенстві зазначили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через залежність Запорізької АЕС від єдиної лінії електропередач. Вона неодноразово відключалась за останні тижні, через що системи охолодження шести реакторів працювали від дизельних генераторів.

Попри обстріл наразі лінія електропередачі залишається підключеною.

Генеральний директор Рафаель Гроссі висловлює глибоке занепокоєння щодо повідомленого обстрілу та каже, що його необхідно негайно припинити, щоб уникнути загрози тривалого відключення електроенергії на ЗАЕС,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього 3 червня російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок атак було знеструмлено частину споживачів у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, та Запорізькій областях. В тому числі тимчасово без живлення з єдиної доступної ЛЕП була ЗАЕС.