Заповненість електрички – 202%, – голова Чернігівської ОДА про порушення карантину

Попри те, що з 29 березня Чернігівщина перейшла у червону карантинну зону – мешканці області не дотримуються основних протиепідемічних правил. Зокрема, на одному з рейсів електрички курсують з вдвічі більшою кількістю пасажирів.
Джерело:24 канал
Про це розповіла голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко. Вона додала, що така ситуація – на маршруті "Ніжин – Київ".
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Заповненість електричок, які курсують рейсом "Ніжин – Київ" – 202%. Ми шукаємо можливості розв'язання проблеми,
– зазначила Коваленко.
Вона додала, що наразі влада веде перемовини з Укрзалізницею про додаткові вагони або поїзд – це може покращити ситуацію.
Однак через те, що громади не сплачують достатню кількість компенсації на соціальні перевезення – Укрзалізниця не може цього зробити. Представники влади наразі говорять з громадами, щоб вони відповідально ставились до компенсацій.
"Я сподіваюсь, що цього тижня цей процес закінчиться і ми отримаємо додатковий поїзд. В іншому разі треба буде зупинити рух або працювати за спецперепустками для тих людей, які працюють в Києві і дотичні до критичної інфраструктури", – підсумувала Коваленко.
Голова ОДА вакцинувалась від COVID-19
31 березня Ганна Коваленко вакцинувалась від коронавірусу. Вона зазначила, що почувається прекрасно.
У мене є невелике підвищення температури, але це не заважає мені працювати у звичному режимі. Це нормально, так виробляються антитіла. Сподіваюсь, цей стан триватиме день,
– сказала вона.
Голова ОДА закликала проконсультуватись з лікарем перед вакцинацією.
"У мене була (консультація – 24 канал). Я запитала, чи можу я вакцинуватись, чи не вплине це на грудне вигодовування моєї дитини. Лікар сказав, що ні – я вакцинувалась, адже відповідально ставлюсь до свого здоров'я та оточуючих", – запевнила Коваленко.
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