Заповненість електрички – 202%, – голова Чернігівської ОДА про порушення карантину

Попри те, що з 29 березня Чернігівщина перейшла у червону карантинну зону – мешканці області не дотримуються основних протиепідемічних правил. Зокрема, на одному з рейсів електрички курсують з вдвічі більшою кількістю пасажирів.

Про це розповіла голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко. Вона додала, що така ситуація – на маршруті "Ніжин – Київ".

До теми Чернігівська область потрапила у червону зону

Заповненість електричок, які курсують рейсом "Ніжин – Київ" – 202%. Ми шукаємо можливості розв'язання проблеми,

– зазначила Коваленко.

Вона додала, що наразі влада веде перемовини з Укрзалізницею про додаткові вагони або поїзд – це може покращити ситуацію.

Однак через те, що громади не сплачують достатню кількість компенсації на соціальні перевезення – Укрзалізниця не може цього зробити. Представники влади наразі говорять з громадами, щоб вони відповідально ставились до компенсацій.

"Я сподіваюсь, що цього тижня цей процес закінчиться і ми отримаємо додатковий поїзд. В іншому разі треба буде зупинити рух або працювати за спецперепустками для тих людей, які працюють в Києві і дотичні до критичної інфраструктури", – підсумувала Коваленко.

Голова ОДА вакцинувалась від COVID-19

31 березня Ганна Коваленко вакцинувалась від коронавірусу. Вона зазначила, що почувається прекрасно.

У мене є невелике підвищення температури, але це не заважає мені працювати у звичному режимі. Це нормально, так виробляються антитіла. Сподіваюсь, цей стан триватиме день,

– сказала вона.

Голова ОДА закликала проконсультуватись з лікарем перед вакцинацією.

"У мене була (консультація – 24 канал). Я запитала, чи можу я вакцинуватись, чи не вплине це на грудне вигодовування моєї дитини. Лікар сказав, що ні – я вакцинувалась, адже відповідально ставлюсь до свого здоров'я та оточуючих", – запевнила Коваленко.

Коваленко розповіла про порушення карантину на Чернігівщині: відео



Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу