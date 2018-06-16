12:40
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Блоги Ілля Кенігштейн
Ілля Кенігштейн

Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик

373
Запрет на полеты дронами
Запрет на полеты дронами / Itc

Почему наши власти так любят перенимать только самые худшие европейские практики? Почему внезапно столько ограничений на полеты дронов?

Неужели не очевидно, что итогом этого запрета будет являться возникновение очередной коррупционной кормушки, в которой нужно будет заплатить за разрешение. Приехать на прием к мужчине в фуражке и интимно поговорить на тему съемок нового клипа Нади Дорофеевой. Или записи концерта Imagine Dragons на Олимпийском.

Читайте также: Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев или правильные меры безопасности

Пишут, что дроны могут мешать полетам гражданской авиации. Часто в небе над Киевом летают частные вертолеты? Их полеты тоже запрещены, можно летать только вдоль Днепра либо за городом. Это если без спец разрешения. Со спец разрешением можно, конечно, все.

Дрон упадет на голову человека или на ребенка. Тогда надо и сосульки на крышах запретить, боротьба з якими триває вже 26 років.

Будут снимать секретные объекты. Все наши секретные объекты, включая бункер Януковича, вдоль и поперек уже давно исследованы диггерами, отсняты со всех ракурсов и выложены в сеть. Что скрывать? Разрушенный завод Арсенал? Кладбище военной техники на Дарнице? Центр связи в ботаническом саду?

Или речь о запрете на съемку чиновничьих дворцов, которыми усеяны все окрестности Киева? С фонтанами, каплицями и домиками для гостей? Тогда ок, все логично, так как это и есть наши главные секретные объекты.

Читайте также: Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении

Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Новини політики Новини України Публікації Законопроект Верховна Рада Законодавство
Джерело: Илья Кенигштейн
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сьогодні, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 373
Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 11:15 Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
744
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сьогодні, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 555
В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
сьогодні, 08:40 В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
Ольга Черненко 842
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 червня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 292
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук