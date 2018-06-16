Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик

Почему наши власти так любят перенимать только самые худшие европейские практики? Почему внезапно столько ограничений на полеты дронов?

Неужели не очевидно, что итогом этого запрета будет являться возникновение очередной коррупционной кормушки, в которой нужно будет заплатить за разрешение. Приехать на прием к мужчине в фуражке и интимно поговорить на тему съемок нового клипа Нади Дорофеевой. Или записи концерта Imagine Dragons на Олимпийском.

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Пишут, что дроны могут мешать полетам гражданской авиации. Часто в небе над Киевом летают частные вертолеты? Их полеты тоже запрещены, можно летать только вдоль Днепра либо за городом. Это если без спец разрешения. Со спец разрешением можно, конечно, все.

Дрон упадет на голову человека или на ребенка. Тогда надо и сосульки на крышах запретить, боротьба з якими триває вже 26 років.

Будут снимать секретные объекты. Все наши секретные объекты, включая бункер Януковича, вдоль и поперек уже давно исследованы диггерами, отсняты со всех ракурсов и выложены в сеть. Что скрывать? Разрушенный завод Арсенал? Кладбище военной техники на Дарнице? Центр связи в ботаническом саду?

Или речь о запрете на съемку чиновничьих дворцов, которыми усеяны все окрестности Киева? С фонтанами, каплицями и домиками для гостей? Тогда ок, все логично, так как это и есть наши главные секретные объекты.

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