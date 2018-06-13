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Телеканал новин 24 Блоги Володимир Співаковський
Володимир Співаковський

Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности

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Запрет на полеты дронами
Запрет на полеты дронами / Новости Паттайи

Вчера ввели запрет на полеты дронами.

Летали-летали они, спасали людей, перевозили мелкие грузы, вроде как современно и с драйвом, быстро и дешево...

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А теперь: не тяжелее 2 кг и не выше 50 метров.

Нужно разрешение Украэродвижения. И никаких полетов над группами людей, стадионами и важными зданиями.

Конечно, кому понравится такое ограничение свободы прогресса? И в фейсбуке началось всеобщее раздражение.

Но тут такое дело.

Все началось не с нас. А с одного английского парнишки из британской глубинки, который сам сконструировал дрон по приложенной инструкции, и захотел испытать – долетит ли он до высоты 10 км.

А там летел самолет... Еле увернулся.

И что с этим делать? Мало ли кто захочет запустить дрон на какую высоту, услаждая свое любопытство?.. Что, если вы сами летите на этом самолете, а вам снизу в брюхо или в двигатель влетает дрон?

С ограничением полетов над улицами есть свой нюанс. Конечно, картинка получится как в фантастических фильмах, когда все летает и жужжит, и люди задирают головы.

А теперь представьте, что дрон летает над улицами, а вы стоите около банкомата, снимаете деньги, а он тоже снимает. Только не вас, а ваш Pin-код.

Даже не знаю, как это все будет отрегулировано.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини України Новини політики Законодавство Публікації Служба безпеки України Законопроект
Джерело: Владимир Спиваковский
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