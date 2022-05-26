Запрошують працювати за пайки: окупанти на Ізюмщині поширюють пропагандистську газету

На тимчасово окупованій Ізюмщині, що на Харківщині, російські загарбники випустили пропагандистську газету. У ній пафосно пишуть про Росію та водночас запрошують місцевих працювати за їжу.

Про це повідомила 24 каналу кореспондентка із Харкова. Вона зазначила, що окупанти навіть не змогли визначитись з назвою.

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Аркуш часів революції

За словами журналістки, пропагандистська газета – це такий собі листок старих часів, схожий на ті, які випускали ще за часів революції 1917 року, там навіть використовують такий же шрифт. Звичайно, усе написано російською мовою.

Кореспондентка зазначила, що інформація в аркуші, який поширюють росіяни, подається дуже пафосно. Як вона зазначила, Росія там змальовується, як "рятівник" всіх часів і народів.

Росія – "рятівник", але працюйте за їжу

У листку пропагандисти закликають, не сидіти в підвалах, а "писати нову історію, нової доби". Крім того, заохочують слухати якесь невідоме радіо.

Ось, так усе пафосно. Водночас в оголошеннях цієї листівки людей запрошують працювати за пайки. У Ізюмі зараз якийсь паралельний і точно не кращий світ,

– зазначила журналістка.

Вітають невідомих

Крім того, кореспондентка додала, що в цьому пропагандистському листку вже навіть встигли привітати містян з тим, що Ізюм отримав якогось псевдоголову міста. До слова, як вона зазначила, ці псевдовибори навіть за так званими законами псевдореспублік – відрізняються.

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"Думаю, правоохоронці дадуть їм оцінку", – наголосила журналістка.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав найкритичніші точки на Харківщині, по яких безупинно б'є ворог. За його словами, найзапекліші бої тривають на північному та північно-східному напрямку.

Те ж саме відбувається й на Ізюмському напрямку. Російські окупанти постійно намагаються атакувати українські позиції, а також тероризують місцеве населення.

Водночас на звільнених територіях Харківщини досі небезпечно – при відступі ворог мінував не тільки адмінбудівлі, а й дитячі садочки. Розпочати повномасштабні роботи з розмінування поки не має змоги через артилерійські обстріли загарбників.

Крім того, сьогодні, 26 травня, окупанти обстріляли місто Балаклія Харківської області. Внаслідок удару загинуло 2 літніх людей, а 10 осіб отримало поранення.

До слова – у Маріуполі рашисти возять містом "зомбіТБ" і показують пропаганду: дивіться відео