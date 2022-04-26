Запущені Росією ракети пролетіли над блоками 3 українських АЕС, – Зеленський

Наслідки Чорнобильської аварії в 1986 році повинні стати уроком для росіян. Однак, виявилося, що вони зовсім не розуміють базових принципів ядерної безпеки.

На цьому у вечірньому зверненні до українців наголосив Володимир Зеленський. Він підкреслив, що про ту катастрофу мали б розповідати в російських школах щороку 26 квітня, як це роблять в усьому цивілізованому світі, повідомляє 24 канал.

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Росіяни нехтують принципами ядерної безпеки

За словами Зеленського, Росія не засвоїла базових уроків та продовжує тероризувати увесь світ, пристрілюючися до українських енергоблоків.

Лише за останню добу російські окупанти запустили три ракети проти України. Усі вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій:

над Запорізькою,

над Хмельницькою,

над Південно-Українською АЕС.

Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів,

– прокоментував сьогоднішні постріли Зеленський.

Він додав, що росіяни не усвідомлюють, що таке Чорнобиль і ядерна безпека загалом.

Вечірнє звернення Зеленського за 26 квітня: дивіться відео