"Фламінго" рознесли завод "Титан-Барикади": у Fire Point опублікували пуски ракет

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по Росії. У ніч на 27 червня Сили оборони атакували Волгоградську область.

Про це повідомив головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

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Що відомо про запуск ракет "Фламінго"?

Osint-аналітики повідомляли, що українські ракети "Фламінго" влучили по заводу "Титан-Барикади" – один із ключових підприємств російського ВПК, який залучений до виробництва ОТРК "Іскандер-М".

Російські ЗМІ повідомляли, що внаслідок ударів Сил оборони України на Волгоградщині виникли масштабні пожежі.

Пуски ракет "Фламінго": дивіться відео

Volgograd welcomes the seasonal migration of flamingos from Ukraine. To be continued... pic.twitter.com/n2tHkSySm0 — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026

Денис Штілерман разом із публікацією відео написав, що продовження таких атак буде та зазначив, що "Волгоград вітає сезонну міграцію фламінго з України".

Інші новини про українські ракети

В ніч на 10 червня Україна атакувала російське підприємство у Чебоксарах. До цілі долетіли 2 з 5 українських ракет "Фламінго". Це доводить, що історія з "могутньою російською ППО" закінчилась.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зазначив, що Україна вважає розробку власних балістичних ракет дальністю близько 800 кілометрів найважливішим пріоритетом. Адже саме це може змусити Кремль до припинення ударів через страх отримати симетричну відповідь.

Також Україна продовжує розвивати власні ракети та системи протиповітряної оборони. Тривають випробування нової балістики, а також обговорюється створення зброї, яка могла б частково замінити західні системи ППО.