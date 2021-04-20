До міста Підгородне, тобто передмістя Дніпра, пустять маршрут тролейбусів. Електротранспорт у цьому напрямі жителі міста чекали багато років. Для цього мають закупити нові тролейбуси. Частину шляху вони будуть долати без підключення до мережі.

Створення нового маршруту обговорили на нараді представників обласної та міської ради Дніпра. Також там був секретар міськради Підгородного. Ця зустріч відбулась 19 квітня.

До теми Львів відмовляється від купівлі 100 білоруських МАЗів, – Садовий



Розгляд схеми руху нового тролейбуса / Фото Облради Дніпра

Детальніше про маршрут

Новий електротранспорт стартуватиме в центрі міста з вулиці Європейської. Загалом одна його поїздка триватиме 45 хвилин.

Загальна протяжність маршруту – приблизно 20 кілометрів. На них буде 36 – 39 зупинок.



Карта маршруту Дніпро – Підгородне / Фото Облради Дніпра

Значну частину шляху тролейбуси будуть долати звичним способом – "на рогах". Але 6 – 7 кілометрів транспорт має їхати на заряді акумулятора, оскільки не всюди на маршруті проведена потрібна електромережа. Коли саме цей маршрут мають запустити – не повідомляють.

На реалізацію цього проєкту жителі Дніпра та області чекають ще з 2017 року. Обласна рада підтримує ініціативу мера міста. Це насправді масштабний задум, який можливо здійснити лише спільними зусиллями міської, обласної ради, керівництва Підгородного та Слобожанського, повз яке пролягає маршрут тролейбусу,

– сказав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зверніть увагу У Києві змінять графік роботи деяких тролейбусів: перелік

Які тролейбуси хочуть закупити

Наразі планують придбати орієнтовно 6 тролейбусів. Їх всі мають виробляти на дніпровському заводі "Південмаш".

Тролейбуси, які планують придбати, повинен бути сучасними та зручними. Найважливіше, на що зважали чиновники при виборі – наявність літій-іонних акумуляторів.