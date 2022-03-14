Запустили офіційний вебсайт для збору криптовалюти на підтримку України
Джерело:телеграм Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації України разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний вебсайт "Aid For Ukraine".
Про це повідомили у телеграм-каналі Мінцифри України. До ініціативи допомоги Україні у війні, яку розпочала Росія, долучились блокчейн-компанія Everstake та криптобіржа FTX.
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Зібрані кошти на вебсайті "Aid For Ukraine" буде витрачено на потреби Збройних Сил України, а також:
- інформаційну протидію російській пропаганді;
- світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні;
- кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури;
- забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів;
- придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.
На вебсайті опубліковані всі офіційні криптогаманці міністерства. Донатити криптоактиви можуть користувачі з усього світу.
Свій коментар про благодійну ініціативу залишив й міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Кожен шолом, бронежилет та прилад нічного бачення рятують життя українських воїнів. Тому ми повинні продовжувати підтримувати наших захисників. Щиро дякуємо всім з крипто-спільноти за підтримку України!,
– написав Федоров.
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