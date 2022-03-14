Запустили офіційний вебсайт для збору криптовалюти на підтримку України

Міністерство цифрової трансформації України разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний вебсайт "Aid For Ukraine".

Про це повідомили у телеграм-каналі Мінцифри України. До ініціативи допомоги Україні у війні, яку розпочала Росія, долучились блокчейн-компанія Everstake та криптобіржа FTX.

Читайте також: Федоров запропонував Apple та Google сповіщати громадян усього світу про тривогу в Україні

Зібрані кошти на вебсайті "Aid For Ukraine" буде витрачено на потреби Збройних Сил України, а також:

інформаційну протидію російській пропаганді;

світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні;

кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури;

забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів;

придбання технічного спеціального устаткування та обладнання.

На вебсайті опубліковані всі офіційні криптогаманці міністерства. Донатити криптоактиви можуть користувачі з усього світу.

Свій коментар про благодійну ініціативу залишив й міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Кожен шолом, бронежилет та прилад нічного бачення рятують життя українських воїнів. Тому ми повинні продовжувати підтримувати наших захисників. Щиро дякуємо всім з крипто-спільноти за підтримку України!,

– написав Федоров.

Цікаво – Про підтримку Заходу, перемовини з Росією та контр-наступ ВСУ: дивіться відео