Заради контрабанди перелітали 3 кордони: у Молдові затримали українців

У Молдові прикордонники затримали тютюнових контрабандистів з України та Білорусі. Зловмисники порушили повітряний простір одразу 3 держав.

Контрабандистів затримали співробітники Чернівецького загону, та їхні молдовські колеги. Сталося це у ніч на 14 вересня.

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У Молдові затримали тютюнових контрабандистів

Правоохоронцям вдалося спіймати контрабандистів, які порушували повітряний простір 3 країн заради тютюнової контрабанди.

Прикордонна поліція Молдови та українські прикордонники за майже 10 кілометрів від Сокирян Новодністровського району України на околиці Грозніци Бричанського району Молдови виявили

АН-2 українського походження,

легковий автомобіль молдовської реєстрації,

групу людей, яка обслуговувала літак.

Серед зловмисників були українці та білорус

Правоохоронці також затримали 3 чоловіків – 2 громадян України, зокрема жителя столиці та чернівчанина, а також громадянина Білорусі. Також виявили та вилучили засоби навігації, які використовували правопорушники.

Контрабандистам загрожує тюрма

Наразі на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з'ясування всіх обставин правопорушення та здійснення фото- і відеодокументування.

Затриманим чоловікам, згідно з чинним законодавством Молдови, загрожує в'язниця.

У Молдові на контрабанді спіймали українців / Фото Держприкордонслужби

Текст повідомлення Західного регіонального управління Держприкордонслужби:

ЗАРАДИ КОНТРАБАНДИ ПЕРЕЛІТАЛИ ТРИ КОРДОНИ: В МОЛДОВІ ЗАТРИМАНО КОНТРАБАНДИСТІВ З УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ

Співробітниками оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно з молдовськими колегами затримано повітряних контрабандистів, що порушували повітряний простір трьох країн заради тютюнової контрабанди.

Повітряне судно українські прикордонники спільно з молдовськими колегами затримали сьогодні вночі. Цьому передувала випереджувальна інформація українських правоохоронців. Швидка взаємодія між прикордонниками двох країн та формування спільних патрулів не залишили правопорушникам шансів на втечу.

Як результат, прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками, за майже десять кілометрів від н.п. Сокиряни Новодністровського району (Україна) на околиці н.п. Грозніца Бричанського району (Республіка Молдова), виявлено АН-2 українського походження, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак.

Варто зазначити, що правоохоронцями також затримано трьох чоловіків – двох громадян України, мешканця столиці та чернівчанина, а також громадянина Білорусі. Також виявлено та вилучено засоби навігації, які використовували правопорушники.

На даний час на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з'ясування всіх обставин правопорушення та здійснення фото- і відеодокументування.

Затриманим чоловікам, згідно з чинним законодавством Республіки Молдова, загрожує тюремне ув'язнення.