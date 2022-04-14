Зарано говорити, що активність війни спадає, – Маляр

В Україні наразі триває гаряча фаза війни. Тож говорити про те, що активність воєнних дій зменшується – поки зарано.

Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак попри те, що сьогодні певні території зайняті ворогом, є руйнування і жертви, на більшість атак Збройні Сили України відповідають та дають відсіч.

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Ба більше, наші оборонці зупиняють ворога. Більшу частину цілей агресору досягнути не вдається – ні зайняти позицій, ні завдати непоправної шкоди.

Тому це війна. І, на жаль, вона триває. Точно говорити про те, що спадає активність – поки зарано,

– наголосила Маляр.

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Заступниця міністра оборони додала, що вже найближчими тижнями буде зрозуміла загальна картина стратегії ворога.

"На сьогодні ми чітко бачимо, що вони готуються до активізації і намагаються наростити активність, яка вже є зараз і в Білорусі, на східних кордонах України. Вони накопичують свої сили", – додала Маляр.