Зараз фаза з наступом окупантів на 2 – 3 дні, а потім ми "приголубимо" їх, — Арестович

Радник Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію щодо нападу Росії на України.

За його словами, зараз фаза 2 – 3 дні, коли окупанти ще будуть намагатися просунутися вперед. Переважно на Південному напрямку – Кривий Ріг, Запоріжжя.

Важливо В Україні діє 8 російських армій, а всю "велику Росію" зараз захищає лише 2, – Арестович

"Потім ми їх там "приголубимо" та заспокоїмо", – додав Олексій Арестович.

Крім того, Радник Офісу Президента зазначив, що наші військові добре луплять ворога під Києвом, тому не треба хвилюватися.

"Вони не жаліють своїх солдат заради психологічного тиску на населення. Вони кидають їх без окремих колон, без флангів, без авіацій – лише для того, щоб зробити на нас психологічний тиск. "Ах, вони вже присунулися, ах, вони вже тут" і платять за це десятками й сотнями своїх життів", – повідомив Арестович.

Він зазначив, коли на нас здійснюють психологічний тиск, головна наша зброя – не проламуватися.

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