Зараз головна тема в Європі – яку ціну за мир ще доведеться сплатити, – Зеленський

Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців ввечері 9 травня. Президент, зокрема, розповів, що нинішню дату в Європі тепер сприймають інакше.

Ба більше – зараз змінилася й головна тема обговорень у Москві, переконаний Зеленський. 24 канал передає деталі промови президента.

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9 травня цього року сприймають інакше

Володимир Зеленський підкреслив, що зазвичай 9 травня європейці щорічно згадували ціну миру, що була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому. Тривали розмови про те, як не допустити повторення такої страшної війни.

Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема тепер – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також, ціна Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу,

– підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що впевнений, нині ця тема є головною і у Москві. Там, за словами президента, можуть показувати у своїй пропаганді що завгодно та робити будь-які політичні заяви, втім реальність змінити їм не вдасться. "Реальність потребує миру! А єдиним винуватцем того, що мир було зруйновано, є і залишається російська держава", – додав Зеленський.

До слова, президент зауважив, що нинішня війна – це історична відповідальність для Росії. А ось український народ продовжить працювати на оборону, перемогу та на відновлення справедливості. Зеленський зазначив, що це продовжуватиметься сьогодні, завтра та у будь-який інший день, які потрібні, щоб звільнити Україну від окупантів.

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Нагадаємо, що напередодні вечірнього звернення Володимира Зеленського, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що документ дозволить нашій державі отримувати все необхідне для українських військових, щоб перемогти російських окупантів. Жодних обмежень постачання зброї США Україні тепер не буде.

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