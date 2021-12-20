Зараз МАУ має одні з найкращих контрактів з контрагентами, – Дихне про перспективи компанії

Пройшовши дворічний період боротьби з пандемією та у боротьбі за виживання авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" дуже серйозно підготовлена ​​до майбутніх викликів. Вони вже не застають перевізника зненацька.

Таку оцінку поточного стану справ в інтерв'ю журналісту Юрію Романенку дав президент МАУ Євген Дихне.

"Ми будуємо плани виходячи з того, що ситуація на ринку загалом покращуватиметься. Тим не менш, МАУ готова і до найгірших сценаріїв. І це показує 2021 рік, коли у складних умовах нової моделі польотів все одно забезпечили 30% транзитного пасажиропотоку. Зберегли кущі стикування від класичної мережевої моделі. За 9 місяців 2021 року забезпечили позитивний результат у 15 млн доларів операційного прибутку. У 2020 році збиток за операційними результатами був понад 40 млн доларів", – розповів Дихне.

За його словами, криза, яка сталася на ринку, що росте, – пандемія та зупинка польотів – стали холодним душем для всієї галузі. МАУ на момент початку пандемії виходила з фінансової кризи минулих періодів. З приходом Євгена Дихне до компанії (восени 2019 року) у першому кварталі 2020 року МАУ покращила результат роботи. Але через загальносвітову кризу довелося змінити модель – з 90% регулярних програм та 10% чартерних перельотів перейти на 60% перельотів чартерами. Також компанія суттєво зменшила витрати, що серед класичних мережевих авіакомпаній знаходяться на одному з найнижчих рівнів.

"Зараз МАУ має одні з найкращих контрактів із контрагентами. І це також серйозно вплинуло на наші подальші витрати", – розповідає президент МАУ.

Він також прокоментував нинішній конфлікт між акціонерами МАУ та бажання одного з них – Арона Майберга – звільнити його з посади президента компанії.

В Україні власники компаній велику роль віддають лояльності виконавчого органу до акціонерів. Коли я заходив у компанію, то було чітке розуміння, що я працюю на користь компанії. Не працюю на одного, ні на іншого акціонера. Майберг голова Наглядової ради, і МАУ реально побудована за найпередовішими принципами корпоративного управління. Але, на жаль, у корпоративній культурі це не лише модель, правила та нормативні документи, а й те, що відбувається між людьми,

– поділився Євген Дихне.

Він зазначив, що він не має розбіжностей з Майбергом у поглядах на зміну моделі компанії та на інші економічні питання. А основна проблема в тому, що Дихне рівновіддалений від обох акціонерів.

"Я розумію, наскільки важливо зберігати цей нейтралітет і дати можливість акціонерам між собою домовитися, щоб компанія отримала необхідну підтримку від них", – уточнив Дихне.

Як раніше писали ЗМІ, у листопаді 2021 року в МАУ спробували таємно змінити президента. Євген Дихне зберіг посаду та подав позов до Господарського суду м. Києва.

Євгена Дихне (екскерівник аеропорту "Бориспіль") призначено президентом МАУ у вересні 2019 року. У 2018 році компанія зазнала збитків 2,7 млрд грн. 2019 р. закінчила із прибутком 1,6 млрд грн. У 2020 році збиток становив 4,5 млрд грн, що насамперед було пов'язано із загальногалузевою кризою через пандемію COVID-19. Згідно з фінансовою звітністю МАУ, за 9 місяців 2021 року її прибуток склав 1,09 млрд грн.