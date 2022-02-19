Зараз не час говорити про майдани, а час об'єднуватися всередині країни, – Вакарчук

Співак Святослав Вакарчук був учасником обох українських Майданів. У період, коли Україна згадує трагічні та водночас масштабні сторінки Революції Гідності, він зазначив, зараз – час для об'єднання.

Святослав Вакарчук розповів свої спогади про те, як починався Майдан та яке його значення і до сьогодні. Все це – у межах проєкту "Барикади гідності" на 24 каналі.

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Зараз час для об'єднання, а не суперечок, – Вакарчук

Аналізуючи питання, що зараз може зібрати людей на новий Майдан, Вакарчук зазначив, що краще цього суспільству не навіювати. Перед загрозою російської агресії оптимальним виходом для українців буде єднання.

Зараз не час говорити про майдани. Зараз час об'єднуватися всередині країни всім і не сперечатись тут. Але думаю, що справжня демократія – це коли суспільство завжди готове до майданів, якщо відчуває, що це той єдиний спосіб, з яким можна йти далі вперед,

– розповів Вакарчук.

Співак зазначив, що й перший, і другий Майдан – це насправді про свободу і про гідність. Людей на вулиці змушувала виходити не боротьба за якийсь конкретний закон, а серце. Таким чином Революція Гідності не стала політизованою.

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Трагічні події 18 – 20 лютого 2014 року: коротко

Протягом 18 – 20 лютого 2014 року у столиці загинули близько 70 Героїв Небесної сотні.

Ще 20 людей згодом не могли врятувати: вони померли від отриманих поранень та травм.

Представники правоохоронних органів застосовували проти учасників Революції Гідності бойову зброю, світлошумові гранати, а також газ.

18 лютого 2022 року в Офісі Генпрокурора повідомили, що завершили досудове розслідування щодо екскерівників силовиків.

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