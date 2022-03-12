Зараз основний напрямок Метінвесту – гуманітарна допомога, – Риженков

Основний напрямок нашої допомоги – це гуманітарна підтримка. Про це розповів генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков.

Ми купуємо найнеобхідніше не лише в Україні, а й у Європі. Спільно з Фондом Ріната Ахметова ми створили логістичний центр у Польщі, і зараз доставляємо все в Україну. У Запоріжжі ми формуємо спеціальні продуктові набори, які готові доставляти до Маріуполя та інших міст, де вони необхідні,

– розповів він.

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Також Риженков розповів, що половина компанії перебувала у Маріуполі. Мова йде про два найбільші комбінати в країні, які входять до Групи Метінвест. Там працює близько 40 тисяч людей. Але, на жаль, зараз вони відрізані від решти світу.

Як забезпечується безпека працівників та жителів

За словами гендиректора Метінвесту, на підприємствах є бомбосховища, які були у стані готовності та забезпечені водою та продовольством.

Ці бомбосховища були відкриті не лише для наших співробітників, а й для мешканців Маріуполя. І вони користуються ними протягом останніх двох тижнів. Понад 4 000 людей буквально живуть у цих бомбосховищах,

– розповів Риженков

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