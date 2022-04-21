Зараз Росія частково перекидатиме сили, – Мусієнко припустив, куди відправлять війська

Для Володимира Путіна 9 травня стало сакральною датою. Це означає, що, вочевидь, російським військам до цієї події потрібно досягти чогось більшого, ніж те, що вони назвали "визволенням" Маріуполя.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Путін чітко продемонстрував, що у нього маніакальна одержимість історією водночас зі своєрідним аматорським розумінням.

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Потрібні "перемоги"

Як припустив Мусієнко, саме через таку політичну доцільність Росія зараз перекидатиме військових, які штурмували Маріуполь на інші напрямки. За різними оцінками, їх є від 10 до 15 тисяч осіб.

Зараз Росія частково перекидатиме ці сили північніше від Маріуполя. Імовірно вони підуть у район Мар'їнки на так званий Донецький напрямок, де намагатимуться прориватись,

– зазначив Мусієнко.

Він також додав, що війська, які кинули на штурм Маріуполя – це близько 20% – 25% усього російського угруповання, яке збиралось на сході. Водночас наголосив, що місто досі залишається нескореним.

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