Зараз відбувається світова революція в енергетичній сфері, – Галущенко

Військова агресія Росії проти України змінює архітектуру світової енергетики. За словами експертів, зараз відбувається світова революція в енергетичній сфері.

Так вважає міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, зараз відбувається революція в розумінні залежності від російських енергоносіїв.

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"Але, на жаль, ця революція відбувається ціною життів українців", - додав він.

Міністр каже, що системи споживання енергетичних ресурсів і в цілому енергоринку, яка існувала до війни, вже не буде. У світі ця система зміниться.

Герман Галущенко нагадав про вже заявлені західними країнами наміри повністю відмовитися або значно скоротити споживання російського газу вже цього року.

Кінцева мета – енергетична незалежність від російських ресурсів. І рішення про запровадження ембарго на російську нафту – один з кроків на шляху до його досягнення,

– зазначив очільник Міненерго.

Галущенко підкреслив, що зміни неодмінно відбудуться і в українській енергетиці.

Додамо, що з початку війни Росії проти України споживання електроенергії у нашій державі різко впало. Зокрема, показник знизився на 40%. Додамо, що особливу небезпеку становлять бойові дії у районах розташування атомних електростанцій.

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Текст публікації Енергоатома:

Зараз відбувається світова революція в енергетичній сфері. Військова агресія Росії проти України змінює архітектуру світової енергетики. Таке переконання висловив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Системи споживання енергетичних ресурсів і в цілому енергоринку, яка існувала до війни, вже не буде. У світі ця система зміниться", – зазначив він.

Герман Галущенко нагадав про вже заявлені західними країнами наміри повністю відмовитися або значно скоротити споживання російського газу вже цього року. "Кінцева мета – енергетична незалежність від російських ресурсів. І рішення про запровадження ембарго на російську нафту – один з кроків на шляху до його досягнення", – зазначив очільник Міненерго.

"Насправді відбувається революція в розумінні залежності від російських енергоносіїв. Але, на жаль, ця революція відбувається ціною життів українців", – додав він. Герман Галущенко підкреслив, що зміни неодмінно відбудуться і в українській енергетиці.