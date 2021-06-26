Заробітчани під загрозою: чому українці протестували під стінами посольства Польщі

Біля стін посольства Польщі у Києві вийшли на протест кілька десятків українців. Вони виступали проти монополізації ринку працевлаштування.

Це може становити низку загроз для наших громадян. А також створити труднощі із отриманням візи.

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Що відомо про протест

Загалом, у протесті взяли участь понад 30 осіб різного віку, які вже працювали в Польщі або ж збираються туди поїхати.

Вони стурбовані планами допустити до процесу видачі робочих віз рекрутингові компанії. На їхню думку, це створює конфлікт інтересів.

"Як відомо, польський уряд видає робочі візи українцям через візові центри. Зазвичай це спеціалізовані незалежні компанії, що не займаються працевлаштуванням. Це дозволяє забезпечити конкуренцію між рекрутинговими фірмами та гарантує надання кращих пропозицій для праці громадянам України, які шукають роботу у Польщі", – мовиться у звернені.

Активісти хочуть не допустити будь-яких непрозорих схем і ускладнень в процесі видачі віз громадянам України для виїзду в Польщу.



Протест під посольством / Фото Ukranews

До чого призведе монополізація ринку

У червні посольство Республіки Польща повідомило про плани передати право на збір та обробку візових даних українців консорціуму з 5 компаній, 2 з яких фахово займаються працевлаштуванням українців у Польщі.

Вочевидь, як наголосили пікетувальники, для рекрутингового бізнесу це вигідно економічно. Однак таке рішення створює ризики спотворення конкуренції між польськими роботодавцями за українських робітників.



Українці занепокоєні / Фото Ukranews

Надалі це, найімовірніше, може призвести до:

монополізації ринку;

погіршення умов працевлаштування;

подорожчання послу.

Українці занепокоєні витоком даних

Може також і збільшитись ризик несанкціонованого використання особистих даних українців. Із низки польських ЗМІ вони дізналися про можливий зв'язок одного з учасників товариства ЗМІ "з проросійським польським бізнесменом із сумнівною репутацією".

Ймовірно, мовиться про компанію Personnel Service з Польщі, що належить колишньому політику Томашу Місяку. У медіа із ним пов'язують з ним кілька скандалів, включаючи сумнівні тендери і кокаїнові вечірки.



Пікет проти монополізації ринку / Фото Ukranews

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