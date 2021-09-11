Заробітчани у Польщі: уряд країни готує масштабне нововведення

Уряд Польщі планує ухвалити проєкт програми "Польський лад". Вона передбачає, що ті, хто вперше приїде до країни, матимуть податкові пільги.

Рівень оподаткування для трудових мігрантів буде вдвічі нижчий, ніж для громадян Польщі. Крім того, мовиться про зниження податку на прибуток.

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Якщо програму підтримають, трудові мігранти, зокрема й українці, упродовж першого рік після переїзду в Польщу платитимуть удвічі менше податків, ніж польські громадяни. Протягом наступних 3 років податок, сплачений за попередній рік, зменшиться для них на 50%.

Іноземець, який перенесе свою податкову резиденцію в Польщу, буде платити менший податок на прибуток повних 4 роки,

– мовиться у матеріалі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

У такий спосіб влада планує затримати у Польщі на триваліший термін, зокрема, громадян України. На мігрантів, які вперше приїдуть у країну, також очікуватиме податкова пільга.

Для кого зменшать суму податків

Спеціальна норма буде застосовуватися до осіб, які щонайменше 3 роки перед переїздом до Польщі жили за кордоном і підтвердять це документально, а в Польщі планують жити і платити податки повних 4 роки.

У програмі мовиться про податки від усіх можливих доходів – трудового договору чи підприємницької діяльності. У польському міністерстві фінансів заявили, що внески до пенсійного фонду і страхування на випадок хвороби за таких осіб платитиме держава.

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У Польщу приїхала рекордна кількість мігрантів

Зі слів власника Gremi Personal Євгена Кириченка, за останні роки до Польщі приїхала рекордна кількість мігрантів. Серед них також чимало українці. Вони внесли мільярди злотих внесків в "Управління соціального страхування Польщі".

Проєктом "Польський лад" зможуть скористатися і поляки, що живуть за кордоном та планують повернення на батьківщину, й іноземці. Це чергова спроба польського уряду покращити умови для інвестицій і залучити в країну більше робочих рук,

– резюмував Кириченко.

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