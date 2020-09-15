Попри те, що економіка Молдови набагато слабша за українську, молдавани отримують трохи більше грошей. Наскільки відрізняються зарплати, пенсії, прожитковий мінімум та ВВП України та Молдови?

Молдова вважається найбіднішою країною Європи. Але чи справді це так, з’ясовував 24 канал, порівнявши економічні показники Молдови та України.

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Рівень життя в Молдові

Зарплати

У 2020 мінімальна зарплата в Молдові – 2 935 молдовських леїв, згідно з урядовим рішенням. Це трохи близько 4 930 гривень чи 176 доларів. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата практично така сама і становить 5 тисяч гривень.

Але середня зарплата навпаки вища. За даними Національного Бюро статистики Молдови, середня зарплата молдаван у другому кварталі 2020 становила 7 849 лей. Це понад 13 тисяч українських гривень або 471 долар. Середня зарплата в Україні в липні склала 11 804 гривні, за даними Держстату. Зверніть увагу, що це зарплати до оподаткування.

Пенсії

З 1 жовтня мінімальна пенсія в Молдові становитиме 1 143, йдеться на сайті уряду. Це 1 920 гривень чи 68 доларів. Українські пенсії на 10% нижчі – 1 712 гривень.



Молдовські пенсіонери / Фото ​publika.md

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. У Молдові чоловіки стають пенсіонерами пізніше – у 63 роки. Поки що жінки виходять на пенсію у 59, але до 2028 пенсійний вік для жінок та чоловіків зрівняється і буде становити 63 роки.

Цікаво, що попри те, що українці виходять на пенсію трохи раніше, наша очікувана тривалість життя в Україні – 72,09 роки, а в Молдові – 71,93.

Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум у Молдові у 2019 – 2 031 молдовська лея на одну людину в місяць. Про це повідомляє Національне бюро статистики. Це понад 3 400 гривень або 122 долари. Прожитковий мінімум в Україні у 2020 – 2 118 гривень.

Хоча фактичним прожитковим мінімумом в Україні є інша сума – 4 557 гривень з урахуванням обов’язкових платежів у червні. Такі дані надає Міністерство соціальної політики, але, на жаль, пенсії, зарплати, тощо відштовхуються не від фактичного прожиткового мінімуму, а від офіційного, який є заниженим.

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ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Молдові за 2019 рік ВВП на душу населення становив 3 300 доларів, а в Україні – 3 660 доларів, що доволі цікаво, адже за показниками зарплати та пенсії ми відстаємо, а за показником ВВП – випереджаємо.



Національна валюта Молдови – молдовський лей / Фото basarabia.md​

Далі спробуємо зрозуміти, що ховається за цією статистикою. Якою насправді є економіка Молдови та чи потужніша вона за українську.

Економіка Молдови

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Молдови становив 11,68 мільярда доларів, а України – 153,78 мільярда доларів. Тож економіка України в рази потужніша за Молдову. Звісно ж така різниця пов’язана в першу чергу із різною кількістю населення. В Україні – близько 42 мільйонів, а в Молдові – всього 3,5 мільйона. Але як ми бачимо і ВВП на душу населення в України вищий.

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Імпорт / експорт

Молдова тісно співпрацює з Румунією. Також важливими є Італія, Росія, Німеччина, Китай. Надзвичайно важливими партнером для Молдови є й Україна. У 2018 понад 12% товарів молдавани завезли саме з України (друга позиція серед країн-імпортерів). Натомість українці купують товари з Молдови не так активно. Молдова збуває 3,7% своїх товарів в Україну (5 позиція серед країн, куди Молдова експортує).



Експорт Молдови / Фото ultritex.com​

Для України Молдова не є настільки важливим торговельним партнером, як ми для неї. Якщо розглядати торгівлю з боку України, то Молдова не входить навіть у десятку за експортом та імпортом.

Чому Молдова найбідніша країна Європи

Молдова як і Україна була частиною Радянського Союзу й у 1991 здобула незалежність. З самого початку існування країни все пішло не так. Перехід до ринкової економіки виявився непростим, а пасивність корумпованої влади до справжніх реформ лиш погіршила умови для країни.

На початку незалежності МВФ та інші організації були готові надавати Молдові кредити в обмін на реформи. Ласі на гроші політики погоджувалися, але абсолютно не адаптовували ті рецепти реформ, які пропонували їм МВФ та інші. Ігнорування національних потреб, а також глибока корупція, яка просочилася через політичну систему Молдови, зробили реформи неефективними та лише збільшили борги країни.

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