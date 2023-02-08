Кому 100 тисяч гривень, а кому – 30: Міноборони дало роз'яснення щодо нарахування виплат воїнам
Джерело:Міноборони
У Міноборони вирішили надати роз'яснення щодо нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Відомство отримує багато запитань з проханням прояснити зміни щодо порядку виплати.
Мовиться про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 тисяч та 30 тисяч гривень. Вона виплачується військовослужбовцям, які
- проходять службу у військових частинах та підрозділах у складі угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ;
- перебувають у межах районів ведення бойових дій.
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У Міноборони пояснили, як виплачують гроші військовим
У Міноборони розповіли, що, за новим порядком виплат військовослужбовцям, виконання завдань з вогневого ураження на лінії бойового зіткнення не є обов'язковою умовою для виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень.
Військовослужбовцям, які залучені до виконання завдань на "нулі", виплата здійснюється пропорційно часу виконання цих завдань. Зокрема, мовиться про:
- підвезення дизельного пального до танків,
- доставку продуктів та води,
- евакуацію особового складу та майна
- облаштування вогневих позицій,
- забезпечення зв'язком.
У разі виконання аналогічних завдань не на "нулі", але в районах бойових дій, виплата винагороди здійснюється у розмірі 30 тисяч гривень на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань.
Своєю чергою, виплата одноразової грошової допомоги сім'ям військовослужбовців, які загинули під час дії воєнного стану, здійснюється у разі смерті під час виконання службових обов'язків. Вона не залежить від місця загибелі:
- чи поблизу лінії бойового зіткнення,
- чи в районах ведення бойових дій,
- чи поза районами ведення бойових дій.
У Міноборони відповіли на популярні питання
У відомстві навели кілька найпопулярніших питань, які цікавлять військовослужбовців. Зокрема, вони стосуються виплат під час навчання чи порятунку військових в тилу.
Я – мобілізований військовослужбовець. Проходжу підготовку в навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирській області. Опановую спеціальність оператора ПТРК однієї із західних систем. Чи маю я право на отримання 30 000 гривень?
У Міноборони зазначили, що виплата додаткової винагороди за період навчання військовослужбовців у навчальному центрі задля опанування іноземної техніки не передбачена.
Я – військовий медик Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (міста Харків). Щодня рятую життя військових, які надходять до нас із передової. Часто місто обстрілює ворог. Чи отримуватиму я додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень?
У відомстві зауважили, що виплату такої додаткової винагороди отримують військовослужбовці у разі виконання ними бойових чи спеціальних завдань згідно з бойовими наказами або розпорядженнями. Військовий госпіталь включений до складу чинних угруповань військ Сил оборони.
Я – офіцер цивільно-військового співробітництва. Надаю допомогу цивільному населенню у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. Які види додаткової грошової винагороди я отримуватиму?
У Міноборони пояснили, що виплата додаткової винагороди у розмірі:
- 100 тисяч гривень здійснюється у разі виконання бойових чи спеціальних завдань на лінії зіткнення на глибину їхнього виконання військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) включно до батальйону;
- 30 тисяч гривень – у разі виконання бойових чи спеціальних завдань, згідно з бойовими наказами, пов'язаними із забезпеченням чинних угруповань військ Сил оборони безпосередньо в районах ведення воєнних дій.