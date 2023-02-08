Кому 100 тисяч гривень, а кому – 30: Міноборони дало роз'яснення щодо нарахування виплат воїнам

У Міноборони вирішили надати роз'яснення щодо нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Відомство отримує багато запитань з проханням прояснити зміни щодо порядку виплати.

Мовиться про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 тисяч та 30 тисяч гривень. Вона виплачується військовослужбовцям, які

проходять службу у військових частинах та підрозділах у складі угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача ЗСУ;

перебувають у межах районів ведення бойових дій.

До теми В яких випадках можна анулювати повістку: роз'яснення від ЗСУ

У Міноборони пояснили, як виплачують гроші військовим

У Міноборони розповіли, що, за новим порядком виплат військовослужбовцям, виконання завдань з вогневого ураження на лінії бойового зіткнення не є обов'язковою умовою для виплати додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень.

Військовослужбовцям, які залучені до виконання завдань на "нулі", виплата здійснюється пропорційно часу виконання цих завдань. Зокрема, мовиться про:

підвезення дизельного пального до танків,

доставку продуктів та води,

евакуацію особового складу та майна

облаштування вогневих позицій,

забезпечення зв'язком.

У разі виконання аналогічних завдань не на "нулі", але в районах бойових дій, виплата винагороди здійснюється у розмірі 30 тисяч гривень на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань.

Своєю чергою, виплата одноразової грошової допомоги сім'ям військовослужбовців, які загинули під час дії воєнного стану, здійснюється у разі смерті під час виконання службових обов'язків. Вона не залежить від місця загибелі:

чи поблизу лінії бойового зіткнення,

чи в районах ведення бойових дій,

чи поза районами ведення бойових дій.

У Міноборони відповіли на популярні питання

Новий порядок виплати додаткової винагороди набув чинності саме з 1 лютого 2023 року.

У відомстві навели кілька найпопулярніших питань, які цікавлять військовослужбовців. Зокрема, вони стосуються виплат під час навчання чи порятунку військових в тилу.

Я – мобілізований військовослужбовець. Проходжу підготовку в навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирській області. Опановую спеціальність оператора ПТРК однієї із західних систем. Чи маю я право на отримання 30 000 гривень?

У Міноборони зазначили, що виплата додаткової винагороди за період навчання військовослужбовців у навчальному центрі задля опанування іноземної техніки не передбачена.

Я – військовий медик Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (міста Харків). Щодня рятую життя військових, які надходять до нас із передової. Часто місто обстрілює ворог. Чи отримуватиму я додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень?

У відомстві зауважили, що виплату такої додаткової винагороди отримують військовослужбовці у разі виконання ними бойових чи спеціальних завдань згідно з бойовими наказами або розпорядженнями. Військовий госпіталь включений до складу чинних угруповань військ Сил оборони.

Я – офіцер цивільно-військового співробітництва. Надаю допомогу цивільному населенню у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. Які види додаткової грошової винагороди я отримуватиму?

У Міноборони пояснили, що виплата додаткової винагороди у розмірі: